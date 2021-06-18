В Олимпийском дне примут участие около 400 пензенских спортсменов

18.06.2021 | 12:10

В субботу, 19 июня, в 10:00 на стадионе «Первомайский» в Пензе начнется празднование Олимпийского дня, посвященного XXXII Олимпиаде в Токио (Япония).

В мероприятии примут участие более 400 спортсменов, а также пензенские участники и призеры Олимпийских игр разных лет.

Одновременно пройдут соревнования по нескольким видам спорта: футболу, регби, баскетболу, теннису, скалолазанию, спортивной борьбе. Состоится спортивная комбинированная эстафета, будут функционировать интерактивные площадки.

На празднике пройдет церемония награждения по итогам командного зачета универсиады вузов Пензенской области, в которую входили соревнования по 13 видам спорта.

«В этот день пензенская спортсменка Ирина Черевань попробует установить рекорд России. Спортсменка выполнит комплекс, включающий в себя бег (всего 20 км) и упражнение берпи (всего 2 000 раз)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.