Спорт

В Олимпийском дне примут участие около 400 пензенских спортсменов

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В субботу, 19 июня, в 10:00 на стадионе «Первомайский» в Пензе начнется празднование Олимпийского дня, посвященного XXXII Олимпиаде в Токио (Япония).

В мероприятии примут участие более 400 спортсменов, а также пензенские участники и призеры Олимпийских игр разных лет.

Одновременно пройдут соревнования по нескольким видам спорта: футболу, регби, баскетболу, теннису, скалолазанию, спортивной борьбе. Состоится спортивная комбинированная эстафета, будут функционировать интерактивные площадки.

На празднике пройдет церемония награждения по итогам командного зачета универсиады вузов Пензенской области, в которую входили соревнования по 13 видам спорта.

«В этот день пензенская спортсменка Ирина Черевань попробует установить рекорд России. Спортсменка выполнит комплекс, включающий в себя бег (всего 20 км) и упражнение берпи (всего 2 000 раз)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Массовые мероприятия в период пандемии приветствуются?

Гость||

Ну а что опять не собрать тусовку в разгар заболеваемости! Ещё набьём людей, чтобы уж точно всё закрыть потом, типа плато кончилось!

Гость||

Так вот ты какое, олимпийское дно

Гость||

ЭЭЭЭ. А как же

ОбществоCOVID-19: в Пензенской области могут ввести прежние ограничения

Гость||

Пенза - центр олимпийского дна.

Гость||

Я что-то ничего не понимаю. Пандемия, всё плохо. А у нас праздник и столпотворение. Офигеть просто

Имя: Гость
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