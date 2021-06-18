Михаил Дралин примет участие во 2-м этапе главных автогонок России

18.06.2021 | 13:09

В выходные дни, 19 и 20 июня, на Нижегородском кольце состоится второй этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам.

На открытии сезона главных русских гонок, которое состоялось под Смоленском в середине мая, определились лидеры во всех семи классах СМП РСКГ. Уже в ближайшие выходные все может измениться.

На автодром в Нижегородской области приедут около 100 спортсменов, выступающих в семи различных классах.

Банк «Кузнецкий» как бренд-партнер поддерживает председателя правления Михаила Дралина - первого пилота из Пензенской области в Российской серии кольцевых гонок на автомобиле «Лада-Гранта» в классе S1600.

Напомним, что в прошлом сезоне Михаил Дралин дебютировал в РСКГ и по итогам вошел в десятку лучших пилотов страны в личном зачете.

Следить за событиями нижегородского этапа СМП РСКГ можно благодаря трансляциям на каналах «Матч ТВ», «Матч!», «Страна и Матч», «Планета», а также на YouTube-канале серии: https://www.youtube.com/user/RCRSvideo.

С полным расписанием и информации можно ознакомиться на сайте рскг.рф.

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