Спорт

В Пензе стартовало первенство России по прыжкам в воду

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После долгого перерыва, связанного с непростой эпидемиологической обстановкой в стране, в Пензу прибыли участники первенства России по прыжкам в воду. Около 150 спортсменов из 14 регионов начали борьбу за награды соревнований в «Буртасах». Летят одновременно и с трамплинов, и с вышки.

«Чтобы сократить количество дней и, соответственно, нахождение большого количества народа в одном месте. Команды строго ограниченные, конкретно от Пензы выступает 12 спортсменов, заявленных во всех дисциплинах.

Дисциплины стандартные: трамплин 1 метр, вышка 3 метра в индивидуальных видах и два вида синхронных прыжков (трамплин 3 метра и вышка)», - пояснил старший тренер юниорской сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Ульяна Шлыкова - представитель Челябинской области. 12-летняя спортсменка приехала еще в конце прошлой недели, чтобы успеть восстановиться после долгой дороги. Она выступает на метровом трамплине.

«Высота меньше, прыжки легче делать. Самый сложный прыжок - два с половиной вперед согнувшись», - рассказала участница первенства России по прыжкам в воду.

Прыжок в полтора оборота назад (тоже согнувшись) Ульяна исполнила неудачно - сильно перекрутила. Но у нее есть еще шансы поправить свое положения в турнирной таблице, главное - без помарок войти в воду в оставшейся части программы.

Первенство завершится в воскресенье, 20 июня, тогда и станут известны имена победителей во всех дисциплинах.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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