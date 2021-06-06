Юные пензенцы отработали технику боя в стиле карате кекусинкай

06.06.2021 | 20:00

Почти сто детей из трех пензенских федераций кекусинкай отрабатывали технику боя под руководством приглашенного гостя Максима Шевченко, который является многократным чемпионом России, призером чемпионата мира в абсолютной категории.

«Это второе мероприятия под нашей федерацией. Уникальность в том, что собрались почти все организации, занимающиеся кекусинкай, и Максим Юрьевич делится своим бесценным опытом», - рассказал президент Федерации синкекусинкай Пензенской области Кирилл Выжимов.

Максим Шевченко является куратором региона по карате кекусинкай, бывал в Сурском крае регионе неоднократно. Говорит, что филиал за последние два года развивается очень активно.

«Есть большое количество учеников, уже в составе три тренера, в этом году вводят еще двух тренеров. Уже пять тренеров будут преподавать, развивать карате в самой Пензе и Пензенской области», - отметил Максим Шевченко.

Сравнивать регион с другими Максим Шевченко не спешит. Говорит, что первые результаты только начинают появляться.