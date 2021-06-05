В Пензе начался межрегиональный турнир по спортивной аэробике

05.06.2021 | 21:30

Среди множества участников соревнований по спортивной аэробике парней - лишь девять человек. Остальные - девушки разного возраста.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» проходит межрегиональный турнир «Навстречу мечте». Спортсмены из Пензы, Тамбова, Ульяновска борются за победу.

«Возрастные категории - 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18+. Сегодня свои силы попробовали детки 5 лет. Выступления - индивидуальные, смешанные пары, трио, групповые. Видов два: гимнастическая платформа и танцевальная гимнастика», - пояснила вице-президент Федерации спортивной аэробики Пензенской области Елена Тришина.

Полина Чернышева - представительница Пензы. Для девушки это не первые массовые состязания.

«Самое сложное в спортивной аэробике - ходить на тренировки и заниматься на 100%, чтобы потом достигать результатов на соревнованиях», - рассказала участница соревнований.

Этим турниром завершится очередной сезон. Потом мастера спортивной аэробики уйдут на летние каникулы.