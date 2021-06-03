В Пензе людей с проблемами зрения приобщили к дартсу

03.06.2021 | 20:19

Мастер-класс в Пензе дал чемпион России по дартсу Роман Обухов. Такое занятие в своей спортивной практике он провел впервые. Его внимательно слушали слабовидящие и слепые люди, которые захотели приобщиться к такой игре.

Впрочем, не для всех она в новинку. У Александра Люлина до автомобильной аварии, в которой он потерял зрение, раньше хорошо получалось бросать дротики в мишень. Теперь подобные занятия мужчина считает крайне важными.

«Развиваются организм, само телосложение, точность, четкость бросания», - рассказал инвалид по зрению Александр Люлин.

«Мы с ними, самое главное, проговорим, как стоять, то есть стойка, прицеливание и так далее. Если они будут повторять движения из раза в раз, то, я думаю, у них дротик будет попадать в цель не хуже, чем у человека со стопроцентным зрением», - отметил президент Федерации дартса Пензенской области Роман Обухов.

Примерно через неделю после практических занятий слабовидящие спортсмены собираются провести в Пензе свои первые соревнования по дартсу.