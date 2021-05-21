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Спорт

В минспорте рассказали о долге перед игроками «Дизеля»

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Представители Министерства физической культуры и спорта Пензенской области прокомментировали финансовые трудности, возникшие в ХК «Дизель».

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день (21 мая. - Прим. ред.) существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими у спонсора клуба проблемами. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время», - уточнил представитель минспорта, отвечая на вопрос интернет-пользователя в аккаунте врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Сейчас в клубе комплектуют тренерский штаб. Прежние наставники во главе с Алексеев Ваулиным покинули «Дизель» после майских праздников.

«На следующей неделе врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский встретится с болельщиками и расскажет о текущей ситуации и перспективах развития клуба», - добавили в ведомстве.

О финансовых проблемах в клубе стало известно накануне. Болельщики забили тревогу, опасаясь закрытия клуба, и призвали крупные пензенские предприятия стать его спонсорами.

«Цель одна - сохранить клуб и не отнимать у болельщиков их хобби, а у хоккеистов - играть и жить хоккеем!» - говорится в опубликованной фанатами петиции.

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Гость||

Лузеры, хорош скулить - вахтерам не задерживают з/п. Идите в вахтеры - вам там самое место.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В минспорте рассказали о долге перед игроками «Дизеля»
Должен Дизель, а платить нам.

Имя: Гость
Комментарий:

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