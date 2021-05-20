Спорт

Самбисты из Пензы завоевали награды на всероссийских соревнованиях

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Две золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые привезли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» из города Ржева, где приходили престижные всероссийские соревнования по самбо памяти святителя Николая Японского.

В составе сборной был и Марат Абдуллин, который занял второе место. В своей весовой категории (до 79 килограммов) он провел семь поединков, в шести из которых одержал уверенную победу, в том числе и над борцом, с которым затем встретился в финале.

«Я просто недооценил соперника. Мы с ним до этого встречались уже на этих же соревнованиях, и думал, что он чуть слабее. Но оказалось, что он воспользовался моей слабостью и после удержания перешел сразу на болевой, у меня уже не получилось с него уйти», - рассказал мастер спорта по самбо.

Об уровне соревнований можно судить по тому, что их победители выполняют нормативы мастеров спорта.

Пензенские самбисты в течение этого сезона не раз заявили о себе на различных всероссийских состязаниях.

«На Кубке страны - два призера: один второй, один третий. И на чемпионате страны у нас тоже призер - занял третье место. В принципе, очень неплохо: три человека из нашей школы - в составе сборной страны», - сообщил старший тренер СШОР «Витязь» по самбо Олег Можаров.

Совсем скоро пензенские борцы примут участие еще в двух крупных соревнованиях. Один из турниров пройдет на следующей неделе в Казани, затем состоится Кубок Президента РФ в Москве.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

И какие блага, это дает жителям города? Из-за этих самбистов, теперь рожь заколосится, или речные трамвайчики поплывут?

Гость||

Нормально.Дети заняты,а не клей нюхают по подъездам или еще что позабористей.

Имя: Гость
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