В Пензе соревнования по мотокроссу собрали более 100 участников

17.05.2021 | 19:53

Давно не угощали спортсменов пензенским хлебом - в прошлом году открытые городские гонки не проводились из-за пандемии. Большого каравая хватило почти на 100 участников соревнований по мотокроссу на стадионе «Сура», посвященных Дню Победы.

«Дается ровный старт для всех, и смотрят за лидером. Ездят 15 минут плюс один круг, то есть кто больше кругов за это время проедет, кто первым приехал, становится победителем», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

Прибыли гонщики из разных городов. Валерий Аляев из Сызрани хотел попытать свои силы на состязаниях в другом регионе. Занимается уже четыре года.

«Все началось с того, что мне папа сказал в машине: «Валера, не хочешь заняться мотокроссом?» Я сначала не понял, что это. Но потом мы поехали, и тренер сказал, что я хорош. Тренировка началась перед моим днем рождения», - пояснил Валерий.

Класс open из числа зрелищных, в нем соревнуются самые титулованные спортсмены, призеры различных турниров. В состязаниях могут участвовать и профессионалы, и любители на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров, 65 и так далее.

В первом заезде почти сразу же сформировалась тройка призеров: Назаров, Рыжих, Дергунов. Финишировали гонщики также друг за другом, лидер сумел удержать дистанцию до самого финала.

«Потому что если подпустить, то придется нервничать и ждать, где они будут подлезать и обгонять. Лучше сразу оторваться и держать спокойный темп, не тратить силы, чтобы сохранить их на следующий заезд», - отметил победитель заезда Максим Назаров.

Состязания лично-командные. Победителей ожидают призы в зависимости от класса и возраста участников.