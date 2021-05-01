Спорт

Дзюдоисты из Пензы стали третьими на окружных соревнованиях

Печать

Восемь лучших юношеских команд Приволжского федерального округа 1 мая сошлись в поединках за выход во всероссийский этап соревнований по дзюдо.

«Лига состоит из нескольких этапов: первый - региональный отбор, второй - дивизион (примерно как федеральный округ, в дивизионе команды пробарываются между собой), финал. Сегодня мы видим плей-офф», - пояснил директор детской лиги дзюдо «Триумф Energy» Иван Нифонтов.

По итогам состязаний пензенская команда Yama Arashi получила бронзовую медаль, разделив пьедестал почета со сборными Ульяновска и Оренбурга.

«Они показали себя настоящими бойцами, которые достойно потом будут выступать на соревнованиях», - оценил старший тренер команды России по дзюдо Эдуард Копылов.

Ильяс Акжигитов боролся с участниками саратовского «Барса» за III место.

«Обидно было, думал, все, мы проиграли. Остальные веса вытянули команду», - рассказал спортсмен.

Только чемпион отборочных соревнований сможет испытать себя на Суперкубке в Новороссийске в этом году, и в следующем пензенские дзюдоисты не уступят победу.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте