Дзюдоисты из Пензы стали третьими на окружных соревнованиях

01.05.2021 | 21:30

Восемь лучших юношеских команд Приволжского федерального округа 1 мая сошлись в поединках за выход во всероссийский этап соревнований по дзюдо.

«Лига состоит из нескольких этапов: первый - региональный отбор, второй - дивизион (примерно как федеральный округ, в дивизионе команды пробарываются между собой), финал. Сегодня мы видим плей-офф», - пояснил директор детской лиги дзюдо «Триумф Energy» Иван Нифонтов.

По итогам состязаний пензенская команда Yama Arashi получила бронзовую медаль, разделив пьедестал почета со сборными Ульяновска и Оренбурга.

«Они показали себя настоящими бойцами, которые достойно потом будут выступать на соревнованиях», - оценил старший тренер команды России по дзюдо Эдуард Копылов.

Ильяс Акжигитов боролся с участниками саратовского «Барса» за III место.

«Обидно было, думал, все, мы проиграли. Остальные веса вытянули команду», - рассказал спортсмен.

Только чемпион отборочных соревнований сможет испытать себя на Суперкубке в Новороссийске в этом году, и в следующем пензенские дзюдоисты не уступят победу.