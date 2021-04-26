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Спорт

В Пензе в девятый раз провели чемпионат области по фитнес-боксу

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Рок-коллектив выступил на разогреве у бойцов, которые перед выходом на ринг устроили битву взглядов.

В городе прошел открытый чемпионат Пензенской области по фитнес-боксу - спортивной дисциплине, доступной для широкого круга людей, а не только профессиональных атлетов.

«Для всех - для тех, кто тренируется для здоровья, хорошей физической формы, омоложения, для стрессоустойчивости. Мы проводим такие турниры, чтобы они могли себя испытать, впрыснуть в кровь адреналин, дать пример своим сыновьям. Потому что только личный пример срабатывает», - подчеркнул президент Федерации фитнес-бокса Пензенской области Антон Маклаков.

Регламент поединка облегченный - три раунда по две минуты каждый. Чтобы бой был зрелищным, соперники подбирались равные по силе, возрасту и весу.

Первыми участниками чемпионата стали молодые боксеры Дмитрий Карабасов и Арсений Звездилин.

Как сражаться, в шлеме или без него, каждый спортсмен решает сам. Дмитрий проигнорировал защитную экипировку и после финального гонга с окровавленным лицом рассказывал о причинах своего поражения.

«Битва была равная. Мне бы поджать немного - и был бы другой результат. Сам виноват», - отметил Дмитрий Карабасов.

«Это было достаточно легко. Соперник, конечно, молодец, но считаю, что я явно лидировал. В паре моментов он хорошо мне попадал, но я солидарен с мнением судей, что я победил», - сообщил участник чемпионата Арсений Звездилин.

Причем досрочно и за явным преимуществом.

Всего же на ринге встретились девять пар любителей кулачных поединков. Региональный чемпионат по фитнес-боксу прошел в Пензе в девятый раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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