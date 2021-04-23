В Пензе стартовал третий этап Кубка страны по BMX-спорту

250 человек со всей России в течение двух дней будут покорять виражи и горки велотрека «Сатурн». Там проходит третий этап Кубка страны по BMX-спорту. Участники уже прошли хроногонку - своеобразную классификацию перед заездами.
«Они едут на вылет, в финале восемь человек разыгрывают I-III место», - рассказал президент Федерации велоспорта Пензенской области Сергей Монькин.
Один из претендентов на победу - Дмитрий Шереметьев. К этим соревнованиям он готовился несколько месяцев. Правда, большинство тренировок прошло в зале - погодные условия не позволяли выйти на велотрек.
«Мы «заряжены», трасса наша, домашняя. Хотим показать, как нужно здесь ездить, хотим показать высокий результат. Погода хорошая, немного ветрено. Интересно будет», - отметил Дмитрий Шереметьев.
Первые два тура проводились в соседних регионах в феврале и марте.
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