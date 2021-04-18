Пензенские гимнастки заняли 2-е место на отборочном этапе соревнований

18.04.2021 | 16:20

Подведены итоги второго этапа V летней Спартакиады молодежи России по художественной гимнастике. Cоревнования проводились по программе мастеров спорта.

Помимо пензенской сборной, в них приняли участие девушки из Нижегородской, Саратовской, Кировской, Ульяновской областей, из Республик Мордовия, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Пермского края.

«Из них семь выступает по групповым упражнениям и 37 - по индивидуальным. Также в соревнованиях принимает участие чемпионка мира среди юниоров Дария Сергаева, чемпионка Европы среди молодежи Кристина Телятникова. Команды, которые выступают в групповых упражнениях, являются неоднократными призерами России», - рассказала заместитель главного судьи соревнований Ирина Филатова.

В командном многоборье, когда суммируются баллы и индивидуальных выступлений, и групповых, на первом месте оказалась нижегородская сборная, на втором - пензенская, на третьем - ульяновская.

Среди сурских граций отличились Алина Смирнова, Алена Захарова, Ирина Кантемирова. Это новое поколение гимнасток, которые будут представлять регион на крупных международных турнирах.

Соревнования стали отборочным этапом для выхода в финал, который состоится в конце июня в Казани.