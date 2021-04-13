Спорт

Пензенских футболисток могут отобрать на чемпионат Европы

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Времени на отдых у бронзовых призеров чемпионата России по мини-футболу нет. Игроки пензенской «Лагуны-УОР» начали усиленно готовиться к Кубку страны. «Поединки четырех» состоятся в Челябинске 5-6 мая. В полуфинале девушки встретятся с хозяйками турнира - воспитанницами спортивной школы УралГУФК.

Виктория Кислова еще ни разу не боролась за престижный трофей в рамках национального чемпионата. Легионер из Украины первый сезон проводит в стане желто-синих. У 24-летнего вратаря - богатое спортивное прошлое на Родине.

«Я очень долго играла в большой футбол, в мини-футбол я играю только третий год. Но за два года в украинском чемпионате по мини-футболу я стала дважды чемпионом Украины, выигрывала Суперкубок Украины, по большому футболу выигрывала чемпионство и брала кубок», - рассказала Виктория Кислова.

Бронзовые медали и «тарелка» напоминают пензенцам о третьем месте в регулярного чемпионате. Если бы не потеря сразу нескольких ведущих игроков перед важнейшими встречами, то в копилке могли бы лежать золотые награды.

«Женская психология, женский организм. Я считаю, в регламенте надо будет что-то менять в плане того, чтобы играть до двух, до трех побед, как мужчины», - отметил президент клуба Виталий Антонов.

Пять сурских футболисток вызваны в национальную команду. На одной из спортивных баз в Подмосковье определяется состав участниц отборочных игр чемпионата Европы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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