Пензенские борцы привезли медали из Чебоксар

04.04.2021 | 20:20

Восемь медалей привезли пензенские спортсмены, занимающиеся восточными боевыми единоборствами, из столицы Чувашии Чебоксар. Там одновременно прошли открытые республиканские соревнования, а также первенство и чемпионат Приволжского федерального округа. Благодаря этому в турнирах могли быть задействованы участники разных возрастов.

«Конкуренция очень серьезная. Дело в том, что Приволжский федеральный округ - лидер в Российской Федерации по результативности. Соответственно, команды, такие как Татарстан, Пермский край, Удмуртская Республика, они лидеры не только на территории Российской Федерации, но и на Европе и мире», - отметил президент Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

Своими результатами пензенские спортсмены и их тренеры довольны. Почти сразу после Чебоксар они отправились в Подмосковье - уже на чемпионат и первенство России, а также на открытые соревнования Москвы.

В столице отличилась Анна Елисеева, она стала бронзовым призером. В трех боях из четырех одержала уверенную победу, а в последнем получила два наказания за слишком сильные удары соперницы.

«Я готовилась к этим соревнованиям активно. У меня было очень много побед на тренировках, поэтому я выиграла третье место», - рассказала призер соревнований.

Спортсмены готовятся к открытым региональным соревнованиям, которые пройдут в конце апреля во дворце единоборств «Воейков».