Спорт

В Каменке состоялся первый в истории «Кубок Воейкова» по регби-7

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Первый в истории «Кубок Воейкова» по регби-7 получился масштабным и собрал девушек двух возрастных категорий: 2005-2006 и 2007-2008 года рождения. В Пензенскую область приехали представительницы многих ведущих школ из Москвы и Подмосковья, Ульяновска и Краснодарского края.

«Регби в Каменке уже существует третий год, набрали девушек, очень хотели провести крупный турнир. Я думаю, что у нас получилось. Приехало 12 команд, из них 10 - из городов России. Это очень для нас лестно, что Каменка становится Меккой женского регби в Пензенской области», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Хозяйки соревнований были представлены в обеих возрастных группах, и в каждой из них добились успеха. Среди младших регбисток «Локомотив-Каменка» в финале уступил московскому «Динамо». Борьба была упорной, и разница составила всего две попытки.

«Мы очень рады, что смогли принять участие, и чем больше будет турниров и Кубков именно женского регби, тем лучше», - отметила тренер РК «Динамо» (Москва) Дарья Арюткина.

В старшей категории команд было больше, поэтому начали сражаться девушки на предварительном этапе. И снова каменская дружина пробилась в финал, где встретилась с «Аргатом» из Усть-Лабинска.

Девушки с Кубани оказались сильнее, однако и хозяйки показали, что развитие регби в Каменке не стоит на месте.

«В планах на летний сезон стоит 3-4 соревнования разного уровня. Мы хотим как можно больше провести различных мероприятий на Каменской земле с привлечением и иногородних команд, и представителей Федерации регби России, и женской сборной», - подчеркнул Игорь Бармапов.

Завершила соревнования церемония награждения, на которой организаторы еще раз пообещали сделать «Кубок Воейкова» традиционным турниром.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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