«Локомотив» продолжает борьбу за звание чемпиона России по регби-7

29.03.2021 | 19:17

Три команды, в том числе и пензенский «Локомотив», продолжают сражение за звание чемпиона России по регби-7. Сурская команда, являющаяся действующим победителем, уверенно провела матчи четвертого тура, которые прошли в Краснодаре. Немного мешала дождливая погода, но все соперники были в равных условиях.

На предварительном этапе железнодорожники с запасом победили красноярский «Енисей-СТМ» - 24:0, разгромили краснодарских «Богатырей» - 26:5, но испытали немало сложностей в поединке против «Владивостокских тигров», выиграв с минимальным преимуществом - 7:5.

Лишь одну встречу, против лидера турнира «ВВА-Подмосковья», пензенцы свели вничью 5:5.

Заняв в подгруппе второе место, в полуфинале «Локомотив» испытывал на прочность столичную «Славу». Москвичи с экзаменом не справились, и сурские регбисты, победив соперников со счетом 19:7, вышли в решающий поединок. В нем железнодорожники потерпели единственное поражение от санкт-петербургской «Заставы» - 5:24.

Благодаря этому успеху северяне вырвались вперед в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Локомотив» и ВВА отстают на один балл.

Судьба чемпионства решится в заключительном, пятом туре, который через неделю пройдет там же, в Краснодаре.