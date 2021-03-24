Спорт

В Кузнецке состоялись соревнования по восточному единоборству сетокан

Печать

Семь лет и старше - возраст участников Кубка Пензенской области и регионального первенства по восточному боевому единоборству сетокан. В первом приняли участие взрослые спортсмены, во втором - дети и юниоры.

Площадкой для определения лучших стал физкультурный комплекс «Рекорд» города Кузнецка.

«Соревнования проходят по четырем подгруппам: сетокан ката (одиночное), сетокан кумите, сетокан ката (группа), сетокан кумите командное.

У нас разыгрывается более 35 комплектов медалей. За первое место спортсмены награждаются кубками, медалями и дипломами организаторов соревнований. Призеры - вторые и третьи места - медалями и дипломами организаторов соревнований», - рассказал президент Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

Всего претендентов на победу - более 130. Это представители Пензы, Кузнецка, Мокшанского и Сосновоборского районов.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

Секотан эт тоже самое что щекотан.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте