В Кузнецке состоялись соревнования по восточному единоборству сетокан

24.03.2021 | 19:54

Семь лет и старше - возраст участников Кубка Пензенской области и регионального первенства по восточному боевому единоборству сетокан. В первом приняли участие взрослые спортсмены, во втором - дети и юниоры.

Площадкой для определения лучших стал физкультурный комплекс «Рекорд» города Кузнецка.

«Соревнования проходят по четырем подгруппам: сетокан ката (одиночное), сетокан кумите, сетокан ката (группа), сетокан кумите командное.

У нас разыгрывается более 35 комплектов медалей. За первое место спортсмены награждаются кубками, медалями и дипломами организаторов соревнований. Призеры - вторые и третьи места - медалями и дипломами организаторов соревнований», - рассказал президент Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

Всего претендентов на победу - более 130. Это представители Пензы, Кузнецка, Мокшанского и Сосновоборского районов.