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Спорт

В Пензе провели соревнования по спортивному мечевому бою

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И оружием, и щитом прекрасно владеют участники соревнований по спортивному мечевому бою. Во Дворце детского (юношеского) творчества провели третий рейтинговый турнир. Первые два прошли осенью. Те, кто набрали больше очков, отправятся на состязания Приволжского федерального округа.

Организаторы из объединения «Святогор» разделили ребят на возрастные группы, каждую пригласили к определенному времени, чтобы в помещении не собиралось много народу. Всего две номинации.

«Щит-меч» проводится до 11 лет, не включительно, там бьется один раунд до 10 очков. «Триатлон» - с 10 лет до 15 одноручный меч, а 16-17 лет двуручный, один бой состоит из трех раундов», - сообщил руководитель школы исторического фехтования объединения «Святогор» Алексей Агапов.

Соревнования проходили динамично. Судьи сразу подсчитывали баллы и награждали победителей в возрастной группе.

Максим Ермолаев занял первое место среди 12-летних. Говорит, тренировался долго, ударов не боится.

«Смотря куда бить. У нас есть защита, если по ней ударить, то не будет больно», - отметил победитель соревнований.

Мечевой бой - это вид спортивного единоборства, подготовка к более сложному историческому фехтованию. Заинтересованных очень много.

В соревнованиях участвовали десятки юных ратоборцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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