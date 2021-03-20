В Пензе впервые прошли чемпионат и первенство по брейк-дансу

20.03.2021 | 20:30

В Пензе впервые прошли первенство и чемпионат области по брейкингу. Еще вчера такие танцы назывались уличными, а сегодня они включены в программу Олимпийских игр.

«Чемпионат открытый, приехали участники из других регионов. Мы специально сделали открытым, чтобы ребята зарядились, поняли, что это такое, как обстоит, и, поехав в Москву на чемпионат России, чувствовали себя более уверенно», - сообщил президент Федерации брейк-данса Пензенской области Артем Бачинин.

Фестиваль назвали «На уровень выше». Помимо танцевальных движений, в брейк-дансе много сложных элементов, характерных для спортивной гимнастики и акробатики.

«В России сейчас проходит большое количество значимых, международных мероприятий по брейкингу. Проводятся специальные сборы, направление развивается.

В Пензе я выступаю как главный судья соревнований. Правила простые: физическая выносливость, оригинальность композиций, выходов и музыкальность. Эти три критерия составляют общую оценку», - пояснил президент Федерации танцевального спорта Пензенской области Владимир Баландин.

Шестиклассник из Заречного Адел Мухамеджанов выступает под псевдонимом Аксель. Помимо танцев, увлекается восточными единоборствами.

«Очень сильно люблю музыку, вот и пошел на брейк. Мне очень нравится», - рассказал участник соревнований.

По итогам соревнований будет сформирован состав Пензенской области по брейкингу.