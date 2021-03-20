Спорт

«Лагуна-УОР» и «Юность» сразятся за бронзу чемпионатов России

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Пензенские женские клубы будут бороться за бронзовые медали российских чемпионатов сезона-2020/21. Это стало известно после завершения полуфинальных серий.

Мини-футболистки «Лагуны-УОР» уступили в Санкт-Петербурге «Авроре» со счетом 1:2, поэтому горели желанием взять реванш на родной площадке. Но матч с самого начала сложился не в пользу желто-синих. Они быстро пропустили три мяча, после чего пришлось переходить на действия в пять полевых игроков.

«Лагуна» атаковала, забивала голы, но северянки тоже использовали ошибки соперниц и поражали пустые ворота. Итог матча - 4:8, пензенская команда сразится за бронзовые медали с «Мосполитехом».

Серия баскетбольного клуба «Юность» против оренбургской «Надежды-2» растянулась на три матча. Проиграв дома (56:79), красно-белые сумели героическими усилиями вырвать победу во втором поединке (55:47).

Но в решающей встрече уралочки, получившие подкрепление из основной команды, пензячек превзошли. «Юность» потерпела поражение (63:77) и тоже будет оспаривать бронзу российского чемпионата. Соперником в борьбе за III место станет «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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