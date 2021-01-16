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Спорт

Пенза принимает участников второго тура чемпионата ПФО по волейболу

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В Пензе проходит второй тур чемпионата России 1-й лиги - открытого чемпионата Приволжского федерального округа по волейболу. В стартовой встрече на площадку физкультурно-оздоровительного комплекса строительного университета вышли представительницы Нижнекамска и Ульяновска.

Игрок из соседнего региона Евгения Назарчева ни разу не пожалела, что несколько лет назад выбрала для себя именно это направление. Теперь советует его и другим.

«Развивает все: координацию, движение. По жизни будете играть всегда - что на работе, когда устроитесь, что летом на пляже. Это отличный вид спорта, в котором важна не только физическая подготовка, но и ум», - подчеркнула волейболистка.

В турнире принимают участие девять команд - женские дружины вузов, а также детско-юношеских спортивных школ. Четыре играют в Пензе, остальные - параллельно в Саратове.

«Мы решили, что наши девочки из 10-11-х классов в «Университет-Визит» еще не подходят, и запустили их играть в любительской лиге для опыта. Им в этом возрасте здесь соревноваться уже не с кем», - сообщил президент Федерации волейбола Пензенской области Равиль Салюков.

Команду можно назвать дублем основной. Хозяйки соревнований вступили в борьбу за турнирные очки следом за волейболистками из Ульяновска, которые всухую переиграли соперниц из Нижнекамска - 3:0.

Завершится второй тур соревнований в воскресенье, 17 января.

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