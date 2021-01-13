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Спорт

Вратарь «Лагуны-УОР» забила победный гол в игре с «Норманочкой»

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Футболистки «Лагуны-УОР» решили задачу попадания в «Финал четырех» Кубка России. За путевку девушки спорили с нижегородской «Норманочкой».

На выезде пензячки выиграли со счетом 1:0, поэтому имели небольшое преимущество. Но волжанки сразу же выравняли положение, забив быстрый гол.

Желто-синие не смутились и до перерыва ответили тремя мячами - дубль сделала Мария Самойлова, кроме того, отличилась Екатерина Енина.

«Я был уверен в девчонках и пытался им передать уверенность. Преимущество у нас было по владению мячом, по инициативе, мы его использовали и реализовали свои моменты», - отметил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Второй тайм прошел по тому же сценарию. Вновь нижегородки сократил разницу в счете, а затем голы сыпались в ворота «Норманочки».

Оксана Алемайкина использовала ошибку обороны гостей, а затем уже в пустую рамку мячи отправили украинские легионеры - форвард Анна Шульга и, что совершенно неожиданно, вратарь Виктория Кислова.

«Первый гол в недолгой карьере - всего два года играю. Очень приятно на последних секундах поставить точку в игре», - рассказала девушка.

Кроме «Лагуны-УОР», от Западной конференции в «Финал четырех» Кубка России отобралась санкт-петербургская «Аврора». Кто будет играть в решающем раунде от Восточной, определят в конце февраля.

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