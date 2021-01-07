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Спорт

В Пензе юные пловцы приступили к тренировкам в открытом бассейне

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В открытом бассейне в Ахунах прошла тренировка участников традиционных спортивных сборов. Зимние каникулы юные пловцы проводят со своими наставниками.

«Это наше подрастающее поколение - дети 2010 года. Очень хочется, чтобы из них вышли чемпионы в будущем. И чем больше мы заложим для этого базу, тем больше шансов», - рассказала тренер СШОР водных видов спорта Ольга Безрогова.

«Я хочу стать мастером спорта, потому что хочу быть лидером в плавании. У меня уже первый юношеский разряд», - поделился пловец Денис Терентьев.

Занятия на открытой воде - один из видов тренировок. Пока одна возрастная группа пловцов своей активностью поднимала пар над бассейном, другие выпускали его на лыжне.

«Это очень хорошее оздоровление, мы все-таки в хлорке находимся, а так ребята могут продышаться. Преследуем специальные наши цели: повышаем аэробную производительность, вентиляцию легких увеличиваем», - отметила заслуженный тренер России, тренер СШОР водных видов спорта Галина Долгова.

«Мы бегаем по кругу, дышим свежим воздухом, тем самым разминаемся перед основной тренировкой», - подчеркнул пловец Михаил Васильков.

А еще время, проведенное на сборах, является хорошей психологической разгрузкой, а также приучает юных спортсменов к самостоятельности и умению вести себя в коллективе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Рождественская тренировка?

Гость||

Рождественская хлорка.

Гость||

Причем тут хлорка?

Имя: Гость
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