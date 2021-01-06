Зал пензенской школы бокса на улице Герцена обретет новую жизнь

06.01.2021 | 18:55

Директор спортивной школы олимпийского резерва по боксу Адельша Рахматулин поделился планами на будущее. Ремонт раздевалок в новом филиале на улице Герцена - это лишь малая часть предстоящих работ. Необходимо заменить полы в спортивном зале, сделать освещение более ярким, привести в порядок стены в других помещениях, площадь которых - около 500 квадратных метров.

«Выделяется 2,5 миллиона на полный капитальный ремонт этого здания. Это будет в летний период, деньги запланированы на третий квартал. Уже начинаем готовить документы на торги, чтобы не попасть в конец года», - рассказал директор СШОР по боксу г. Пензы Адельша Рахматулин.

Ранее в зале располагался клуб «Локомотив» - здание принадлежало железной дороге. Там тренировались и юные боксеры. Однако затем у владельца изменились планы, и спортсмены занимались на других площадках, а строение несколько лет пустовало. В ходе переговоров представителей ОАО «РЖД» и пензенских чиновников была достигнута договоренность о передаче здания в муниципальную собственность.

«Мы очень рады этому новому залу, который с каждым днем становится все уютнее: отопление, вода и так далее. Надеемся, что не посрамим честь пензенского спорта», - отметил тренер Михаил Андреев.

В зале под руководством тренеров высшей категории Алексея Попова и Михаила Андреева занимается несколько десятков ребят - от новичков до членов сборной Пензенской области.

«В 2022 году на школу планируют 4,5 миллиона, значительная часть пойдет под спорткомплекс, а в 2023 году - около 5 миллионов, то есть значительное увеличение. Это связано и со стандартом обеспечения инвентарем и оборудованием», - сообщил Адельша Рахматулин.

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