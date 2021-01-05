В Пензе дети и их родители приняли участие в семейных стартах

05.01.2021 | 20:13

Спорт и Новый год едины. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» свою удаль молодецкую продемонстрировали ученики начальных классов, их мамы и папы.

«Эти соревнования проводятся уже более 10 лет. Вот уже 11-й год подряд в канун Рождества, сразу после новогодних праздников мы встречаемся уже такой большой, дружной семьей, с семьями Первомайского района, чтобы поучаствовать в соревнованиях, получить положительные эмоции», - отметила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

В семейных стартах участвовало 17 команд. Все они уже победители - прошли отбор на школьных состязаниях.

Виктория, Елена и Евгений Байгузовы второй год доказывают, что они активные, задорные и сплоченные.

«Папа занимается волейболом и бегает, мама бегает, а я занимаюсь бассейном и танцами», - рассказала девочка.

«Это сплачивает нашу семью. Спорт - это жизнь», - подчеркнул Евгений.

На семейных стартах не было проигравших. Баллы за то, что прибежал последним на финиш, не снимали. Рекорд, к которому стремились, - чтобы родители и дети чаще проводили вместе время, вели активный образ жизни.

«Главное - участие, дух семейный», - заявила пензячка Марина Изакова.

Всем командам от организаторов и спонсоров достались подарки.