Пензенские пауэрлифтеры взяли кубок на чемпионате в Самарской области

02.01.2021 | 16:45

Пензенские спортсмены стали первыми в общекомандном зачете на чемпионате Самарской области по пауэрлифтингу. Представители Сурского края удачно выступили и в личном зачете, завоевав медали разного достоинства.

Владислав Персиков - серебряный призер турнира. Молодой человек поднял от груди штангу весом 150 килограммов.

«Конечно, хотелось показать лучшие результаты, но не всегда получается так, как мы хотим. Год действительно был тяжелый, тренироваться было тяжело, но все равно собрались, нашли возможность, съездили, выступили», - рассказал он.

Турнир в Новокуйбышевске - далеко не первый для пензенских спортсменов. Крепкие парни демонстрировали свою силу и на других окружных и всероссийских состязаниях. На родную землю они всегда возвращаются с медалями, которых могло быть в разы больше, если бы не пандемия.

«Желания было много у людей ехать, но тут у нас есть такие нюансы, из-за которых люди не хотят ехать выступать. Довольно проблематично все проводить с этой самоизоляцией, но люди нашли место и время», - отметил спортсмен Павел Дворядкин.

В общей сложности в Новокуйбышевске собралось около 80 человек из разных регионов России. От Пензенской области выступили 6 спортсменов. Следующий крупный старт у силачей намечен на весну.