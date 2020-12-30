Пензенская боксерша завоевала золото на московских областных соревнованиях

30.12.2020 | 20:31

В ринге в красной форме выступила воспитанница пензенской школы бокса - юниорка Анастасия Стригунова. В Раменском на московских областных соревнованиях имени Сергея Ломакина, многократного чемпиона СССР, кандидат в мастера спорта завоевала золото.

«Провела один бой на соревнованиях и один спарринг с девочкой из ХМАО. В принципе, я соревнованиями довольна», - рассказала спортсменка.

Анастасии пришлось выступать при пустых трибунах в связи с распространением коронавируса, но она чувствовала поддержку близких и тренера, который был рядом.

Девушка занимается у Михаила Андреева. Еще одна его воспитанница также отличилась на прошедших соревнованиях.

«Арисова Мария заняла второе место. В предварительных боях одержала явную победу, а в финале немножко уступила мастеру спорта, финалистке первенства страны Зуевой Маргарите. Но та старше на год, поэтому мы считаем выступление удачным», - отметил тренер Михаил Андреев.

Обе спортсменки готовятся к первенству России. Мария Арисова уже в конце января будет отстаивать честь пензенской школы бокса.