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Спорт

В первый день 2021-го в Пензе состоится «Главная пробежка года»

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Министерство физкультуры и спорта опубликовало список мероприятий, которые запланированы на время январских праздников.

В пятницу, 1 января, в 14:00 в Пензе, по улице Московской, от драматического театра до дома № 89, пройдет «Главная пробежка года».

2-3 января среди мальчиков и девочек 9-10 лет организуют межрегиональные соревнования по теннису на призы ТК «Лев».

С 3-го по 6-е число состоится региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Состязания будут проходить в ФОКах «Чайка» и «Центральный» с 11:00.

4 января в рамках акции «Зимние забавы» в 10:00 на Олимпийской аллее стартуют онлайн-соревнования «Сурский герой: зима. Лыжный марафон по Пензенской области».

С 4 по 10 января запланированы межрегиональные соревнования по теннису

«Рождество в ТК «Лев».

9 января в 12:30 и 10-го в 11:00 пройдут областные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя гонка» (лыжная гонка - маркированная трасса, лыжная гонка - классика). Старт дадут с верхней поляны стадиона «Снежинка».

В эти же дни в Никольске с 11:00 будет проводиться I этап Кубка области по лыжным гонкам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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