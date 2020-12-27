Пензенцам предложили заниматься физкультурой на площадях и в ФОКах

27.12.2020 | 17:38

С наступлением сумерек на площади Ленина закипают спортивные страсти. В городе дан старт традиционной физкультурно-оздоровительной кампании. Она проходит в период новогодних и рождественских праздников.

Льву Даньшину 15 лет. Школьник поднял пудовую гирю над головой 6 раз. Хотя для его возраста норматив выше.

«Если, конечно, тренироваться, физкультуру там, по утрам делать зарядку, тогда вполне можно. Сам-то занимаюсь, гантели поднимаю дома, качаю там все и так далее», - рассказал о себе Лев Даньшин.

Также в программе уличных состязаний стрельба из электронного оружия, правда, из-за снегопада техника дала сбой и попасть в яблочко прохожие могли только в дартсе. Тем временем другие пензенцы проверяли силу рук в армрестлинге.

За свои мучения участники мероприятия получали сладкие призы. Главное, по словам организаторов ежегодной акции, - пропаганда здорового образа жизни. Ежедневно у монумента вождю мирового пролетариата представители городского спорткомитета ждут засидевшихся на самоизоляции граждан.

«В предновогодние дни люди могут отвлечься от суеты, заботы по покупке подарков, формирования своих новогодних столов и так далее, прийти сюда и проявить какую-то активность в условиях двигательной недостаточности», - обозначил возможности для жителей Пензы начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Площадь Ленина не единственное место встречи активных и спортивных граждан в конце 2020-го - начале 2021-го. Физкультурно-оздоровительные комплексы на период праздников тоже не закроют свои двери.