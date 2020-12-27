Областной федерации бильярдного спорта не по карману аренда базы

27.12.2020 | 16:30

Выгнали на улицу посреди зимы. Федерация бильярдного спорта области лишилась крыши над головой по причине финансовых трудностей. Арендовать тренировочную базу в одном из торговых центров Пензы мастерам кия стало не по карману.

Виной тому вездесущий коронавирус. Ограничительные меры, введенные в регионе в связи с угрозой распространения инфекции, отрицательно сказались на рентабельности клуба. Доходы перестали покрывать ежемесячные платежи в размере около 250 тысяч рублей, говорит президент федерации Игорь Ясинецкий, который в своем письме сообщил о проблемах губернатору.

«Он как бы отреагировал на него, поставил визу, чтоб помочь. Но встречался с министром спорта Григорием Ефимовичем Кабельским и с заместителем председателя правительства по спорту Савиным Валерием Александровичем. Рассматривают сейчас варианты, но, к сожалению, найти такую площадь найти не представляется возможным», - рассказал президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

1 200 квадратных метров, 26 бильярдных столов. До закрытия база являлась одной из лучших в стране. Здесь не раз загоняли шары в лузы ведущие российские спортсмены, соревновались и представители других государств.

Кстати, в свете последних событий Пенза может лишиться права проведения мирового первенства, которое должно состояться в следующем году. А если нет, то побороться за призовые места хозяевам турнира вряд ли удастся.

«Дети фактически оказались без тренировочного процесса. Вот мы ходим сюда, но здесь и посетители, и все, невозможно тренироваться», - добавил Игорь Ясинецкий.

Пензенская школа бильярда, воспитавшая одного мастера спорта международного класса, десятки просто мастеров и кандидатов, теперь вынуждена искать углы для того, чтобы растить будущих чемпионов.