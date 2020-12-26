Пензенский «Дизель» завершил год, став третьим в чемпионате ВХЛ

26.12.2020 | 20:45

Заключительную в 2020 году встречу в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» «Дизель» начал с пропущенной шайбы. Уже на третьей минуте матча нападающий альметьевского «Нефтяника» Ленар Мансуров зажег свет за воротами голкипера.

Несмотря на заметное преимущество хозяев льда и массу опасных моментов в первом периоде, отыграться желто-синие сумели лишь в самой концовке второй 20-минутки - дебютный результативный бросок за пензенский клуб совершил Павел Здунов.

После очередного перерыва подопечные Алексея Ваулина, оставшись в меньшинстве, вновь позволили гостям выйти вперед. Но уже через минуту хозяева сравняли счет: 100-й шайбой в сезоне отметился Максим Колмыков, переведя игру в овертайм.

Дополнительное время выявило победителя противостояния. Им стала команда из Татарстана.

2:3 - таков итог встречи, по окончании которой в «Дизель-Арене» состоялась традиционная акция: болельщики после финальной сирены бросили на лед принесенные с собой игрушки. После того как плюшевые подарки пройдут дезинфекцию, пензенские хоккеисты передадут их детям.

«Дизель» завершил год, занимая третью строчку турнирной таблицы. В следующий раз желто-синие выйдут на лед в выездном матче против воскресенского «Химика» 7 января.