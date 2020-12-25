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Спорт

Пензенский «Дизелист» взял реванш у клуба «АК-59»

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«Дизелист» продолжает лидировать в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. В очередном домашнем поединке пензенцы взяли реванш у клуба «АК-59» за поражение в первом круге в Перми.

Уральцы снова стартовали неплохо и даже открыли счет, но с середины второго периода желто-синие доминировали по всем направлениям. Особенно получалось в атаке - пензенцы сумели забросить шесть шайб подряд.

Дублем разразился Никита Емельянов, также отличились Кирилл Монахов, Александр Агапов, Михаил Балашов. А подвел итог голевой феерии защитник Богдан Конюшков.

В третьем периоде из команд много удалялось, и пермякам однажды удалось реализовать численное большинство. За семь секунд до финальной сирены гости установили окончательный результат - 6:2.

«Дизелисты» набрали 40 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу НМХЛ.

В заключительном матче календарного года пензенцы сыграют против глазовского «Прогресса».

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