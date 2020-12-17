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Спорт

Пензенские школьники приняли участие в IX сезоне зимних игр

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В Пензе стартовал IX сезон зимних игр. Первыми на ледовую площадку лицея № 2 вышли хоккеисты-непрофессионалы. У спортсменов есть наставники, например Дмитрий Жикунов - дворовый тренер.

«Ребята молодцы, играют, выступают достойно. В прошлом году выступили на всех соревнованиях, прошли пять турниров, выиграли со своей командой Кубок депутата», - рассказал он.

В этом году в спортивных баталиях только по хоккею с мячом примут десятки городских команд.

«40 встреч мы проведем на различных площадках Пензы. На данный момент залито уже более 30 площадок в Пензе», - пояснил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Перед началом турнира состоялось награждение победителей сезона-2019/2020. Кубок получила сборная средней школы № 60, а призерам вручили спортивный инвентарь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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