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Спорт

Баскетболистки «Юности» вошли в тройку лидеров чемпионата Суперлиги

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Первый круг чемпионата российской Суперлиги пензенская «Юность» завершила на втором месте. Могли подняться и выше, но потерпели обидное поражение от оренбургской «Надежды-2».

В стартовом матче домашней серии красно-белые выглядели явно не хуже соперниц, но те в решающие моменты были хладнокровнее.

За 3 секунды до финальной сирены Валерия Петрова реализовала два штрафных и вывела «Юность» вперед - 72:71. Но гостьи мизерное время использовали грамотно и в последнее мгновение вырвали победу со счетом 73:72.

В повторном поединке пензячки ошибок больше не совершали. Они наладили действия в обороне, что существенно снизило атакующий потенциал уралочек, а сами шаг за шагом наращивали свое преимущество, которое по итогам всех периодов составило 16 очков - 66:50.

«Мы хорошо отыграли, но могли лучше. Вчера прямо обидное поражение, могли две взять. Но ничего, идем дальше на выезд. У них сыграем - выиграем», - отметила разыгрывающая БК «Юность» Алена Агеева.

Команды Суперлиги уходят на новогодние каникулы, игры возобновятся в середине января 2021 года. Пока же тройка лидеров из Ногинска, Пензы и Оренбурга имеет заметное преимущество над остальными конкурентками.

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