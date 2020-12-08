Пензенский дубль «Лагуны-УОР» сыграл вничью в матче с «Авророй»

08.12.2020 | 20:29

В Пензе стартовал всероссийский турнир по мини-футболу среди женских молодежных команд. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник» за мяч борются игроки не старше 18 лет. В матче открытия встретились хозяйки соревнований - дубль клуба «Лагуна-УОР» - и представительницы «Авроры».

«Состояние игроков на площадке считаю хорошим. Девчонки нормально тренировались и набрали физическую форму. Есть у нас потери: с прошлого турнира у кого-то микротравмы», - отметил тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Игнатьев.

В первой 20-минутке обе дружины допускали мелкие ошибки как в обороне, так и в атаке. А снаряд упорно не шел в створ у футболисток с берегов что Суры, что Невы.

И все же пензячки совсем немного не дотянули до перерыва, получив обидный мяч. За несколько минут до конца тайма соперницы из Санкт-Петербурга открыли счет.

А в заключительном отрезке матча голы посыпались, как из рога изобилия, причем и в те, и другие ворота. Итог встречи - 3:3.

«Я думаю, смысла нет расстраиваться. Все понимают, что здесь нет слабых соперников: что «Аврора», что Нижний Новгород - они на нас настраиваются. Игры покажут, кто лучше, сильнее, быстрее. Кто больше забьет, тот и победит», - подчеркнул Максим Игнатьев.

Победа в домашнем турнире, заключительном в 2020-м для пензенской молодежки, очень важна. И не только потому, что футболистки хотят завершить спортивный год на мажорной ноте. На кону - попадание в основную команду.

Главный тренер клуба «Лагуна-УОР» Михаил Крюков внимательно наблюдал за действиями девушек на площадке. И продолжит это делать в следующем матче - против «Норманочки», который состоится в четверг, 10 декабря.