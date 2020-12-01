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Спорт

Тренер «Дизеля» о встрече с «Ермаком»: Бывают такие игры, когда никак

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«Дизель» продолжил выездную серию поражением. В понедельник, 30 ноября, пензенские хоккеисты уступили ангарскому «Ермаку».

«Дизель» на правах лидера (к игре желто-синие подошли на первой строчке турнирной таблицы) с первых минут стал давить, но в атаке у наших ребят мало что получалось», - констатировали в пресс-службе «Дизеля».

Хозяева открыли счет в первом периоде, а в третьем укрепили преимущество. Итог встречи - 2:0 в пользу «Ермака».

«Сегодня, наверное, был не наш день. Соперник хорошо выстроил систему игры против нас. Мы создавали моменты, могли забить, и сравнять, и выйти вперед, но не получилось. У ребят было огромное желание, хотели забить. Но бывают такие игры, когда никак! К ребятам претензий у нас нет. Это хоккей, это игра. Да и тяжело всегда в Ангарске. Болельщики, барабаны, музыка - все шумно. Но в целом я засчитаю поездку в плюс, взяли 50% очков», - оценил подопечных главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Теперь команда временно вернется в Пензу для восстановления, а 7 декабря сыграет на выезде против казанского «Барса».

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Источник — фото hcdizel.ru
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