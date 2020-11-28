После серии победных игр «Лагуна-УОР» вошла в тройку лидеров

28.11.2020 | 20:30

Футболистки «Лагуны-УОР» открыли домашний сезон - 2020/21 и в первом матче на родной площадке разгромили соперниц из подмосковного «Спартака». Хозяйки очень убедительно стартовали: уже к 12-й минуте в ворота красно-белых влетели четыре мяча.

До перерыва конкурентки успели обменяться голами, и после перерыва исход встречи был практически решен - 5:1.

«Начали уверенно, агрессивно, сразу же забили гол, потом - второй. В принципе, по счету и по игре складывалось все здорово. Есть и недочеты, но, наверное, о них можно сегодня и не говорить», - прокомментировал главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Во втором тайме «избиение» продолжилось: Анна Шульга сделала хет-трик; у Оксаны Алемайкиной, Александры Черновой и Екатерины Самойловой - по дублю; однократно отличилась Мария Крупина. 10:2 - такой результат был зафиксирован по итогам 40 минут поединка.

«Чемпионат России складывается из двух матчей, и выводы будем делать только исходя из них. Должна быть стабильность, целостность игры», - наметил Михаил Крюков.

«Лагуна-УОР» продолжает свою беспроигрышную серию, благодаря которой пензячки заметно улучшили свое положение в турнирной таблице. После победы над «Спартаком» желто-синяя дружина вошла в тройку лидеров чемпионата России.