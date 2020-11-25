Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|22:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе юные гимнастки показали свое мастерство на первенстве города

Печать

Первенство города по художественной гимнастике во дворце единоборств «Воейков» - яркое, красочное зрелище, достойное широкой аудитории. Но в период пандемии на трибунах аплодировать некому, в зале - лишь участники, тренеры, члены судейской бригады.

В течение двух дней соревновались юные спортсменки. Их разделили по возрасту и уровню мастерства.

«У всех разные категории. Соревнования проходят в категориях А, B, С, D - в зависимости от сложности упражнений и подготовки гимнастки. Гимнастки самого подготовленного уровня выступают в группе А», - рассказала организатор соревнований Мария Виноградова.

Было что показать и начинающим спортсменкам, и - тем более - имеющим многолетний стаж.

«Когда я была маленькой, меня папа хотел отдать на гимнастику. И он решил меня привлечь так: показал мне по телевизору, как выступают гимнастки. Мне очень захотелось делать так же. Я пошла с двух лет на гимнастику. Сейчас мне девять», - отметила участница соревнований Елизавета Глебова.

«Гимнастика - гибкость и стройность. Ты красивая, ты выступаешь, занимаешь места, у тебя много медалей, ты гибкая и от этого очень много пользы», - поделилась участница соревнований Мария Певцова.

Достойно выступавшим участницам вручили медали, кубки. Лучшим гарантирован выход на соревнования более высокого уровня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте