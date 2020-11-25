В Пензе юные гимнастки показали свое мастерство на первенстве города

25.11.2020 | 20:28

Первенство города по художественной гимнастике во дворце единоборств «Воейков» - яркое, красочное зрелище, достойное широкой аудитории. Но в период пандемии на трибунах аплодировать некому, в зале - лишь участники, тренеры, члены судейской бригады.

В течение двух дней соревновались юные спортсменки. Их разделили по возрасту и уровню мастерства.

«У всех разные категории. Соревнования проходят в категориях А, B, С, D - в зависимости от сложности упражнений и подготовки гимнастки. Гимнастки самого подготовленного уровня выступают в группе А», - рассказала организатор соревнований Мария Виноградова.

Было что показать и начинающим спортсменкам, и - тем более - имеющим многолетний стаж.

«Когда я была маленькой, меня папа хотел отдать на гимнастику. И он решил меня привлечь так: показал мне по телевизору, как выступают гимнастки. Мне очень захотелось делать так же. Я пошла с двух лет на гимнастику. Сейчас мне девять», - отметила участница соревнований Елизавета Глебова.

«Гимнастика - гибкость и стройность. Ты красивая, ты выступаешь, занимаешь места, у тебя много медалей, ты гибкая и от этого очень много пользы», - поделилась участница соревнований Мария Певцова.

Достойно выступавшим участницам вручили медали, кубки. Лучшим гарантирован выход на соревнования более высокого уровня.