Победа над ангарским «Ермаком» вернула «Дизель» в тройку лидеров

21.11.2020 | 20:30

Крупная победа вернула хоккеистов «Дизеля» в лидирующую тройку чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

В очередном домашнем матче пензенцы принимали ангарский «Ермак». Чтобы раскачаться, команде понадобился почти период. Лишь в конце стартового отрезка игры Данила Попов открыл счет.

Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами. На гол сибиряков в большинстве хозяева ответили точным выстрелом Сергея Твердохлебова.

Начало третьего периода стало бенефисом Александра Тимирева. Он оформил дубль, причем четвертую для «дизелистов» шайбу форвард забросил после контратаки, которую сам и начал.

Точку в матче поставил Алексей Шубин, на рандеву с вратарем ангарчан переиграв его в ближнем бою.

5:1 - финальный результат. «Дизель» возвращается в лидирующую группу и готовится к следующему домашнему поединку - против красноярского «Сокола».