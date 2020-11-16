Баскетболистки «Юности» начали домашний сезон с крупной победы

16.11.2020 | 19:12

Домашний сезон баскетболистки «Юности» начали с разгромной победы над дублем новосибирского «Динамо». Однако болельщики очно отпраздновать успех с командой не смогли: на игру зрители допущены не были.

Несмотря на отсутствие поддержки, девушки по-хозяйски взялись за дело, уже в стартовой четверти заработав отрыв в 15 очков. К большому перерыву красно-белые добились двукратного преимущества - 44:22.

Пензячки немного сбавили наступательный порыв в третьем периоде, позволив сибирячкам приблизиться в счете, но под занавес матча все встало на свои места. В итоге «Юность» выиграла у динамовок более 30 очков - 78:47.

«В третьей четверти расслабились, вели 20 очков. Но расслабляться никогда нельзя. Соперники хорошие, давили на нас. Мы теряли много, но в четвертой четверти собрались и показали свою игру», - сообщила разыгрывающая БК «Юность» Ирина Жуликова.

По итогам незавершенного сезона-2019/2020 тренерскому штабу «Юности» и баскетболисткам Ксении Титовой, Татьяне Балаклеец, Алене Агеевой, Дарье Архангельской, Анастасии Шаховой и Екатерине Петяевой были вручены бронзовые медали чемпионата суперлиги. А Ольга Сизякова помимо этого получила индивидуальный приз как лучший тяжелый форвард сезона.