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Спорт

Пензенский ФОК «Спутник» после ремонта скоро примет спортсменов

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Заниматься спортом в ФОКе школы № 30 нельзя третий месяц: внутри пахнет лаком и краской, повсюду можно видеть отделочные материалы. Ремонт уже на заключительной стадии. Рабочие доводят до совершенства покрытие в зале.

Именно из-за состояния пола в основном и начали работы. До ремонта особых проблем с покрытием на первый взгляд не было видно. Но они появлялись у спортсменов. Сложности возникали и у мини-футбольной команды «Лагуна», для которой ФОК «Спутник» - главная тренировочная и игровая база.

«Паркет был в плохом состоянии, это чревато травмами. Бывали случаи, когда щепки попадали девочкам и мальчикам, которые здесь занимаются, и любителям, и профессионалам», - рассказал главный тренер команды «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

На ремонт выделили около трех миллионов рублей. Суммы хватило не только на покрытие, но и на новое освещение и многое другое.

«Мы решили обойтись без демонтажа полов: они имеют достаточно хорошее состояние, не гнилые, сухие. Решили, что можем на этом сэкономить и сделать дополнительные виды работ. По тендеру у нас два миллиона четыреста, осталось еще порядка шестисот тысяч. Мы приобрели трибуны и сделали дополнительные работы: покраску, замену дверей и так далее», - перечислил выполненное директор школы № 30 Андрей Долов.

Новым ФОКом будут пользоваться не только футболистки, но и ученики 30-й школы. Здесь по-прежнему станут проводить уроки физкультуры и занятия спортсекций.

«На самом деле тут еще и туалеты, и душевые, и все раздевалки обновили», - добавил Михаил Крюков.

«Объем работ большой и в сроки достаточно сжатые», - констатировал Андрей Долов.

«Лагуна» планирует провести в «Спутнике» тренировку уже 26 ноября. К тому времени ремонт хотят полностью завершить. 27-го и 28-го числа футболистки будут принимать соперниц в рамках пятого тура чемпионата России.

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