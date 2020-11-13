Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Баскетболистки «Юности» готовятся к домашней серии в новом сезоне

Печать

Пензенские баскетболистки ждут гостей. Впереди у «Юности» - первая домашняя серия в новом сезоне. Пока спортсменки усиленно тренируются. Девушки успели провести только два матча на выезде, и практики не хватает.

«Согласованные действия, сотрудничество, коммуникация - для этого надо играть. Главной трудностью для нас сейчас будет налаживание командной игры. Мы надеемся, что проведенная работа даст результат. Девочки соскучились по игре», - рассказал главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

На родной площадке пензенская команда проведет четыре встречи - с клубами «Динамо-2» из Новосибирска и «Енисей-2» из Красноярска.

«Кто-то сильнее, кто-то слабее - мы еще их не знаем. Все же команды, как и мы, претерпели изменения. Появились сильные игроки, а где-то сильные игроки ушли в команду выше. «Динамо-2» - это фарм-команда основной, и она для того и существует, чтобы игроки уходили на повышение», - отметил директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Что же касается состава пензенской дружины, то он изменился практически наполовину. Олеся Калестру - одна из новичков. Девушка говорит, что ей будет непривычно играть без болельщиков. В связи со сложной эпидобстановкой зрителям запретили посещать матчи команды.

«Ты заряжаешься от их энергии, и в первую очередь мы играем для них, создаем шоу, и они нам помогают», - пояснила защитник БК «Юность» Олеся Калестру.

Домашние матчи «Юности» в чемпионате России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона состоятся 15, 16, 18 и 19 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте