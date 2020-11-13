Баскетболистки «Юности» готовятся к домашней серии в новом сезоне

13.11.2020 | 20:45

Пензенские баскетболистки ждут гостей. Впереди у «Юности» - первая домашняя серия в новом сезоне. Пока спортсменки усиленно тренируются. Девушки успели провести только два матча на выезде, и практики не хватает.

«Согласованные действия, сотрудничество, коммуникация - для этого надо играть. Главной трудностью для нас сейчас будет налаживание командной игры. Мы надеемся, что проведенная работа даст результат. Девочки соскучились по игре», - рассказал главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

На родной площадке пензенская команда проведет четыре встречи - с клубами «Динамо-2» из Новосибирска и «Енисей-2» из Красноярска.

«Кто-то сильнее, кто-то слабее - мы еще их не знаем. Все же команды, как и мы, претерпели изменения. Появились сильные игроки, а где-то сильные игроки ушли в команду выше. «Динамо-2» - это фарм-команда основной, и она для того и существует, чтобы игроки уходили на повышение», - отметил директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Что же касается состава пензенской дружины, то он изменился практически наполовину. Олеся Калестру - одна из новичков. Девушка говорит, что ей будет непривычно играть без болельщиков. В связи со сложной эпидобстановкой зрителям запретили посещать матчи команды.

«Ты заряжаешься от их энергии, и в первую очередь мы играем для них, создаем шоу, и они нам помогают», - пояснила защитник БК «Юность» Олеся Калестру.

Домашние матчи «Юности» в чемпионате России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона состоятся 15, 16, 18 и 19 ноября.