Пензенцы поборолись за призы турнира «Золотая лига русского бильярда»

Без пензенских спортсменов прошли полуфинальные и финальные встречи второго этапа турнира «Золотая лига русского бильярда». За кубок боролись представители Волгоградской области, Нижнего Новгорода и Москвы. Организаторы состязаний отметили высокий уровень игры сурских спортсменов.
«Если до этого турниры были и мы ни на что не рассчитывали, то двое участников из Пензы дошли до четвертьфиналов и боролись за призы. Это наши самые высокие места. Уже к медалям подбираются», - рассказал президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.
Шар в лузу пытались отправить представители двух возрастных категорий: до 60 лет и старше. Турнир собрал 50 человек из 13 регионов России.
«Люди уже состоявшиеся в профессиях, в семьях, уже могут себе позволить свое хобби - ездить по стране и принимать участие в соревновании», - отметил Игорь Ясинецкий.
Гражданин Таджикистана Рахматуло Курбанов - представитель Москвы и единственный иностранец на турнире. Полуфинальный матч бильярдист выиграл всухую - 3:0. В завершающем отрезке мужчине предстояло встретиться с уроженцем Волгоградской области Виталием Аржаным.
«В этой игре присутствует и доля везения, но буду стараться», - заявил финалист турнира.
И усилия были не напрасны. В финальной партии Рахматуло Курбанов одержал победу со счетом 3:1.
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