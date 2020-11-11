Пензенцы поборолись за призы турнира «Золотая лига русского бильярда»

11.11.2020 | 20:55

Без пензенских спортсменов прошли полуфинальные и финальные встречи второго этапа турнира «Золотая лига русского бильярда». За кубок боролись представители Волгоградской области, Нижнего Новгорода и Москвы. Организаторы состязаний отметили высокий уровень игры сурских спортсменов.

«Если до этого турниры были и мы ни на что не рассчитывали, то двое участников из Пензы дошли до четвертьфиналов и боролись за призы. Это наши самые высокие места. Уже к медалям подбираются», - рассказал президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Шар в лузу пытались отправить представители двух возрастных категорий: до 60 лет и старше. Турнир собрал 50 человек из 13 регионов России.

«Люди уже состоявшиеся в профессиях, в семьях, уже могут себе позволить свое хобби - ездить по стране и принимать участие в соревновании», - отметил Игорь Ясинецкий.

Гражданин Таджикистана Рахматуло Курбанов - представитель Москвы и единственный иностранец на турнире. Полуфинальный матч бильярдист выиграл всухую - 3:0. В завершающем отрезке мужчине предстояло встретиться с уроженцем Волгоградской области Виталием Аржаным.

«В этой игре присутствует и доля везения, но буду стараться», - заявил финалист турнира.

И усилия были не напрасны. В финальной партии Рахматуло Курбанов одержал победу со счетом 3:1.