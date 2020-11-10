В Пензе инвалидов научили играть в хоккей на санях

10.11.2020 | 19:30

Человек в санях на ледовой арене - член следж-хоккейной команды Пензы и резидент «Квартала Луи». Его руководители решили ознакомить своих подопечных с серьезным видом спорта. Выбрали игру с шайбой, приспособленную для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Чтобы она помогала реабилитироваться, быть более уверенным, более раскрепощенным, как-то раздвигала внутренние границы и позволяла добиваться выдающихся достижений в спорте», - пояснила заместитель исполнительного директора «Квартала Луи» Наталья Шмонина.

«Люблю хоккей и хотел научиться играть, а тут хотя бы в следж-хоккей научился», - отметил резидент «Квартала Луи» Данил Щеголев.

«В первую очередь дети довольны. Понимаем, что спорта здесь не так много, больше реабилитации, новых эмоций и знаний для детей», - подчеркнул тренер следж-хоккейной команды Илья Жуков.

Правила следж-хоккея практически ничем не отличаются от традиционной игры на льду, только вместо коньков спортсмены передвигаются на специальных санях и в каждой руке у них по клюшке. Начинать всегда трудно. Тут главное - не упасть, и успех обеспечен.

Следж-хоккей включен в список Паралимпийских игр, так что у пензенских спортсменов есть все шансы туда попасть. Начало положено.