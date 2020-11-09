Пензенские пловцы завоевали 96 медалей на соревнованиях в Саранске

09.11.2020 | 18:30

Удачным оказалось выступление пензенских пловцов на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в Саранске. По количеству завоеванных медалей сурская команда (а в ее составе было 80 человек) обошла всех своих принципиальных соперников из Татарстана и Нижнего Новгорода. В ее копилке оказалось 96 медалей разного достоинства.

«Если говорить о спортсменах старшей возрастной группы, выступавших в чемпионате, то здесь среди победителей и призеров фамилии достаточно известные: заслуженный мастер спорта Александр Харланов, мастера международного класса Роман Ларин, Мария Асташкина, Марина Кравченко, Егор Павлов, Сергей Исаев, Ольга Ключникова», - рассказала главный тренер сборной команды Пензенской области по плаванию Ольга Суркова.

Отличились и юниоры. В своей возрастной группе они взяли более 20 медалей.

«Здесь рекордсменами по количеству завоеванных наград стали Ксения Баранова, на счету которой восемь наград (четыре из них золотые), и шесть медалей у Яны Поповой: три золотые и три серебряные», - пояснила Ольга Суркова.

Среди юношей лидирует Арсений Смыков. У него четыре золотые и четыре серебряные награды. У Константина Кириллова семь медалей различного достоинства.

Шесть пензенских пловцов выполнили норматив мастера спорта. Но отдыхать после удачного выступления сурской команде долго не придется. В ближайшее время состоятся еще два первенства и чемпионат России.