Игра «Лагуны-УОР» в гостях у «Авроры» закончилась вничью

08.11.2020 | 18:50

Во втором матче четвертого тура чемпионата России футболистки клуба «Лагуна-УОР» разделили очки с «Авророй» из Санкт-Петербурга. Игра проходила в Северной столице. Счет удалось открыть хозяйкам площадки уже на второй минуте встречи. Елизавета Никитина воспользовалась ошибкой представительницы пензенской команды, которая пыталась выбить мяч из своих ворот.

Однако подопечные Михаила Крюкова сдаваться были не намерены, и уже на одиннадцатой минуте им удалось отыграться.

В дальнейшем ни хозяйки паркета, ни пензенские гостьи забить не смогли, и матч завершился со счетом 1:1. Как известно, в стартовой игре с «Авророй» футболистки «Лагуны-УОР» одержали победу - 1:0.

27 и 28 ноября пензенская команда проведет первые домашние встречи в новом сезоне и примет «Спартак» (Котельники).