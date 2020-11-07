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Спорт

В Пензе начался очередной турнир по бильярдному спорту

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Не в первый раз Пенза стала местом проведения крупных соревнований по бильярдному спорту. В городе создана одна из лучших площадок страны. В октябре здесь состоялся чемпионат России, а чуть ранее сюда должны были приехать участники мирового первенства, но в условиях пандемии международный турнир пришлось отменить.

«Мы удовлетворяем практически всем характеристикам: техническое состояние столов, сукна, площади. Сегодня у нас проходит второй этап серии турниров «Золотая лига русского бильярда» (50+ и старше)», - сообщил президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Сергей Ясинецкий.

Трехдневным соревнованиям, стартовавшим в городе на Суре, тоже присвоен статус международных, но в 2020-м участвуют в них только спортсмены из 13 регионов России. Из 50 человек половина - это представители Пензенской области.

Сергей Орловский из Воронежа в 2019 году стал победителем состязаний.

«Приезжаю сюда в третий раз, очень нравится мне Пенза - люди приветливые, город сам такой... будто ты вернулся в детство! Каждому ведь хотелось бы туда вернуться», - отметил чемпион.

Шары в лузы отправляют участники двух возрастных категорий - до 60 лет и старше. В первом круге спортсмены играют каждый в своей подгруппе. Затем бильярдные партии будут проходить по олимпийской системе. В понедельник, 9 ноября, станет известно имя победителя.

В конце ноября киями вооружатся «Сеньоры Поволжья» - так называется следующий турнир, который также состоится в Пензе.

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