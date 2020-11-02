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Спорт

Юные пловцы Пензы отправились на соревнования в Саранск

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Покорять столицу Республики Мордовии отправились сурские спортсмены. 80 человек представят Пензенскую область на чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию на короткой воде, который пройдет в Саранске.

«В период пандемии мы впервые едем таким большим составом. Тесты мы прошли, все у нас отрицательные, все хорошо. Пусть пандемия боится нас, мы ее не будем бояться! Едем с хорошим настроением, потому что ребята соскучились по выездным соревнованиям», - рассказала заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

Для Сергея Исаева предстоящие состязания не первые. Несколько дней назад пловец вернулся с чемпионата России с медалями. На соревнованиях Приволжского федерального округа планирует выступить так же достойно.

«Я собираюсь претендовать на медали», - отметил Сергей Исаев.

Пловцы выступят в двух возрастных категориях: юноши 2005 года рождения и старше и девушки, родившиеся после 2007 года.

«У меня была очень своеобразная подготовка. Я переболела коронавирусом и тренировалась всего лишь две недели. Как будет - так и будет. Но я чувствую себя хорошо, это самое главное. Готова побеждать и выигрывать», - пояснила спортсменка Марина Кравченко.

В Пензу юные пловцы вернутся 6 ноября.

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