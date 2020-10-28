В Пензе начались соревнования по спортивной гимнастике

28.10.2020 | 20:15

В Пензе в течение нескольких дней около 100 атлетов (юношей и мужчин) будут бороться за награды двух турниров. К сожалению, ведущие гимнасты - члены национальной сборной пропускают эти старты по ряду причин, включая и сложную эпидемиологическую ситуацию в регионах.

«Многие команды будут выступать на этом чемпионате вторыми составами, не все лидеры принимают участие. Центральный федеральный округ, Москва, Сибирь - шансы проявить себя есть у всех», - отметил заместитель главного судьи соревнований Евгений Сафиулин.

Крупные всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в «Буртасах» проходят без посторонних. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции участники чемпионата и первенства страны остались без зрительской поддержки.

Одним из явных фаворитов чемпионата специалисты называют самого титулованного человека в гимнастическом зале - пятикратного призера Олимпийских игр Дениса Аблязина. Он вылечил травмы и сейчас быстро набирает спортивную форму.

Завершатся соревнования 1 ноября, а уже 4-го числа к розыгрышу медалей чемпионата и первенства страны приступят представительницы прекрасного пола.