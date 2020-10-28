Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|20:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

В Пензе начались соревнования по спортивной гимнастике

Печать

В Пензе в течение нескольких дней около 100 атлетов (юношей и мужчин) будут бороться за награды двух турниров. К сожалению, ведущие гимнасты - члены национальной сборной пропускают эти старты по ряду причин, включая и сложную эпидемиологическую ситуацию в регионах.

«Многие команды будут выступать на этом чемпионате вторыми составами, не все лидеры принимают участие. Центральный федеральный округ, Москва, Сибирь - шансы проявить себя есть у всех», - отметил заместитель главного судьи соревнований Евгений Сафиулин.

Крупные всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в «Буртасах» проходят без посторонних. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции участники чемпионата и первенства страны остались без зрительской поддержки.

Одним из явных фаворитов чемпионата специалисты называют самого титулованного человека в гимнастическом зале - пятикратного призера Олимпийских игр Дениса Аблязина. Он вылечил травмы и сейчас быстро набирает спортивную форму.

Завершатся соревнования 1 ноября, а уже 4-го числа к розыгрышу медалей чемпионата и первенства страны приступят представительницы прекрасного пола.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте